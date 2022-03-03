Создатели "Ведьмака" и Cyberpunk 2077 остановят продажи в РФ и Белоруссии

18:49
Фото: ТАСС/Zuma
Польская игровая студия CD Projekt Red сообщила о приостановке продаж своих игр в России и Белоруссии. Об этом сообщается в твиттер-аккаунте разработчиков.
"CD Project Group приняла решение остановить продажи наших игр в России и Белоруссии. Это коснется цифровых и физических копий. Мы надеемся на понимание всех игроков, которых это затронет", – сообщила студия.
По информации CD Projekt, ранее купленные копии игр, а также исправления и дополнения будут работать.
Польская студия наиболее известна по серии игр "Ведьмак", а также по нашумевшей Cyberpunk 2077, продажи которой за 2021 год достигли 17,3 миллиона копий.
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