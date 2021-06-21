Игра Cyberpunk 2077 вернулась в магазин PlayStation

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Видеоигра Cyberpunk 2077 от студии CD Projekt Red вернулась в магазин PlayStation. Об этом сообщает "Газета.ру".

Новый большой проект разработчики представили 10 декабря 2020 года после трех переносов релиза. Несмотря на то что игру доделывали несколько раз, пользователи быстро нашли в ней многочисленные технические ошибки.

Особенно проблемным получился запуск на консолях Xbox One и PS4. Разработчики признали, что недостаточно оптимизировали игру для этих платформ. Позже в PlayStation приняли решение удалить Cyberpunk 2077 из цифрового магазина на время исправления ошибок в игре.

Запуск игры теперь возможен на приставках PlayStation 4 Pro и PlayStation 5. Обновление игры для владельцев обычной версии PS4 ожидается во второй половине 2021 года.