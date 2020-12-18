Sony отзывает игру Cyberpunk 2077 из PlayStation Store

Фото: кадр из игры Cyberpunk 2077

Компания Sony Interactive Entertainment (SIE) отзывает из магазина PlayStation Store игру Cyberpunk 2077, релиз которой состоялся 10 декабря после семи лет ожидания, сообщает сайт "Комсомольской правды".

В заявлении компании отмечается, что все купившие игру геймеры получат свои деньги обратно. Конкретные причины удаления игры из продажи не указаны, однако сообщается, что многие жаловались на сбои в ее работе.

В компании отметили, что SIE всегда стремится обеспечивать высокий уровень удовлетворения своих клиентов.

"Поэтому мы вернем игрокам все средства, потраченные на покупку игры Cyberpunk 2077 в PlayStation Store", – говорится в тексте обращения.

По оценкам экспертов, Cyberpunk 2077 стала самой ожидаемой игрой 2020 года. Ее релиз переносили несколько раз, а предзаказ на нее оформили рекордные 8 миллионов человек.

В российской версии некоторые герои игры говорят голосами популярных артистов и блогеров. Среди них, например, Анастасия Ивлеева, Элджей, Александр Гудков и Данила Поперечный.