Выход игры Cyberpunk 2077 перенесли в третий раз

Фото: youtube.com/Cyberpunk 2077

Релиз игры Cyberpunk 2077 перенесли на месяц. Теперь выход запланирован на 10 декабря, сообщает "Газета.ру".

Разработчики объяснили, что им требуется больше времени для дополнительного тестирования продукта. Трудности возникли из-за выпуска игры для разных платформ, в том числе для консолей нового поколения – PlayStation 5 и Xbox Series X.

Cyberpunk 2077 – продолжение настольной игры "Киберпанк 2020". Релиз должен был состояться еще в апреле этого года, но был отложен.

Игра рассказывает о приключениях персонажа по имени Ви в вымышленном городе Найт-Сити, штат Калифорния.

Ранее издание Eurogamer составило рейтинг видеоигр 2013–2020 годов. Возглавил список эксклюзив платформы Nintendo – приключение The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

На втором месте списка оказалась RPG Bloodborne, на третьем – научно-фантастическая игра The Outer Worlds. Популярная The Witcher 3: Wild Hunt по роману Анджея Сапковского "Ведьмак" заняла лишь десятое место.