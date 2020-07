Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

В Сети появился первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Он был представлен на презентации Xbox и размещен на Youtube-канале консоли.

В описании ролика предлагается исследовать один из самых больших открытых миров на сегодняшний день, который наполнен аномалиями, мутантами и радиацией.

В самом видео фанаты игры могут узнать стилизованные под новую графику, однако знакомые по первой части игры локации. В частности, в ролике представлены Кордон, Радар, лаборатория X-16 под Янтарным озером и город Припять.

S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет на консоли Xbox Series X и на PC. Она будет доступна подписчикам Xbox Game Pass сразу после релиза игры. Официально его дата не объявлялась, однако 15 мая 2018 года был обнародован промосайт S.T.A.L.K.E.R. 2, на котором были указаны цифры 2.0.2.1., что восприняли как год выхода игры.

Ранее в Сети опубликовали ролик, в котором демонстрируется игровой процесс игры Mafia: The City of Lost Heaven. Наблюдать за игровым процессом игры для консолей и компьютеров можно более 14 минут. Релиз Mafia: Definitive Edition планируется осенью – 25 сентября. Известно, что видеоигра выйдет для PC, PS4 и Xbox One.