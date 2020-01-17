Выход игры Cyberpunk 2077 перенесли

Релиз игры Cyberpunk 2077 отложили на 17 сентября 2020 года. Ранее планировалось, что игра станет доступна 16 апреля, передает портал "Мир 24".
Как сообщила в Twitter польская студия CD Projekt RED, которая является разработчиком игры, в приложение уже можно играть, однако оно еще нуждается в доработке. Проект анонсировали в 2012 году для PC, PS4 и Xbox One.
Студия CD Projekt Red ранее работала над культовой серией игр «Ведьмак» по мотивам романов писателя Анджея Сапковского. Cyberpunk 2077 основана на настольной игре Cyberpunk 2020, а также на множестве книг о вымышленной вселенной Cyberpunk.
Американский актер Киану Ривз исполняет роль одного из персонажей. Сюжет повествует о приключениях персонажа по имени Ви в вымышленном городе Найт-Сити, в котором разворачивается борьба между преступными группировками.
Компания Valve ранее впервые за 12 лет представила новую игру из вселенной Half-Life. События Half-Life: Alyx рассказывают о героине второй части игры Аликс Вэнс и ее отце Илае. По сюжету персонажи борются с организацией, которая оккупировала Землю.
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