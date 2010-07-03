Игра Red Dead Redemption 2 вышла для персональных компьютеров

Фото: YouTube/Rockstar Games

Компания Rockstar Games выпустила игру Red Dead Redemption 2 для персональных компьютеров.

Версия экшена для консолей вышла в 2018 году и была названа лучшим релизом по версии большинства игровых рейтингов, передает News.ru.

При этом геймеры отмечают, что ни одна из имеющихся на рынке видеокарт не способна качественно воспроизводить игру на максимальных настройках.



В частности, у некоторых пользователей приложение "крашится" после появление загрузочного экрана. Приобрести игру можно в официальном лаунчере Rockstar.

Актер Киану Ривз ранее объявил дату выхода компьютерной игры Cyberpunk 2077. В ходе презентации был показан трейлер игры, где есть персонаж, которого играет Ривз.