Киану Ривз объявил дату выхода игры Cyberpunk 2077

Фото: YouTube/Cyberpunk 2077

Актер Киану Ривз объявил дату выхода компьютерной игры Cyberpunk 2077. Как сообщает газета "Аргументы и факты" со ссылкой на портал PC Gamer, она выйдет 16 апреля 2020 года.

В ходе презентации на выставке Е3 2019 был показан трейлер игры, в котором есть персонаж, которого играет Ривз. На данный момент уже доступен предзаказ игры за 1999 рублей.



Cyberpunk 2077 – компьютерная игра в жанре киберпанк польской студии CD Projekt Red. Сюжет основан на вселенной настольной игры Cyberpunk 2020.

Действие игры происходит в 2077 году в Калифорнии в вымышленном "Ночном городе", где разворачивается борьба между преступными группировками.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) добавила игроманию и переутомление в международную классификацию болезней.