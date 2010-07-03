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Общество

03:01

Продолжение игры Half-Life выйдет спустя 12 лет

технологии общество

Фото: twitter.com/valvesoftware

Компания Valve впервые за 12 лет представила новую игру из вселенной Half-Life. Двухминутный трейлер игры опубликован в Twitter компании.

События Half-Life: Alyx рассказывают о героине второй части игры Аликс Вэнс и ее отце Илае. По сюжету персонажи борются с организацией, которая оккупировала Землю.

Игра выйдет только для VR-платформ в марте 2020 года. Предзаказ для российских пользователей уже доступен в Steam за 976,5 рублей.

Half-Life появилась в 1998 году и стала культовой. Последняя часть вышла в 2007 году, передает "Комсомольская правда".

Актер Киану Ривз ранее объявил дату выхода компьютерной игры Cyberpunk 2077. В ходе презентации был показан трейлер игры, где есть персонаж, которого играет Ривз.

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