Продолжение игры Half-Life выйдет спустя 12 лет

Фото: twitter.com/valvesoftware
Компания Valve впервые за 12 лет представила новую игру из вселенной Half-Life. Двухминутный трейлер игры опубликован в Twitter компании.
События Half-Life: Alyx рассказывают о героине второй части игры Аликс Вэнс и ее отце Илае. По сюжету персонажи борются с организацией, которая оккупировала Землю.
Игра выйдет только для VR-платформ в марте 2020 года. Предзаказ для российских пользователей уже доступен в Steam за 976,5 рублей.
Half-Life появилась в 1998 году и стала культовой. Последняя часть вышла в 2007 году, передает "Комсомольская правда".
Актер Киану Ривз ранее объявил дату выхода компьютерной игры Cyberpunk 2077. В ходе презентации был показан трейлер игры, где есть персонаж, которого играет Ривз.