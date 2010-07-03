Продолжение игры Half-Life выйдет спустя 12 лет

Фото: twitter.com/valvesoftware

Компания Valve впервые за 12 лет представила новую игру из вселенной Half-Life. Двухминутный трейлер игры опубликован в Twitter компании.

События Half-Life: Alyx рассказывают о героине второй части игры Аликс Вэнс и ее отце Илае. По сюжету персонажи борются с организацией, которая оккупировала Землю.

We're thrilled to announce Half-Life: Alyx, a new full-length entry in the Half-Life series, built by Valve for VR.



Return to Half-Life in March 2020. Pre-purchase now on Steam. pic.twitter.com/GZkhp2Prx1 — Valve (@valvesoftware) 21 ноября 2019 г.

Игра выйдет только для VR-платформ в марте 2020 года. Предзаказ для российских пользователей уже доступен в Steam за 976,5 рублей.

Half-Life появилась в 1998 году и стала культовой. Последняя часть вышла в 2007 году, передает "Комсомольская правда".

Актер Киану Ривз ранее объявил дату выхода компьютерной игры Cyberpunk 2077. В ходе презентации был показан трейлер игры, где есть персонаж, которого играет Ривз.