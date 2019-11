Продолжение игры Half-Life выйдет спустя 12 лет

Компания Valve впервые за 12 лет представила новую игру из вселенной Half-Life. Двухминутный трейлер игры опубликован в Twitter компании.

События Half-Life: Alyx рассказывают о героине второй части игры Аликс Вэнс и ее отце Илае. По сюжету персонажи борются с организацией, которая оккупировала Землю.

We're thrilled to announce Half-Life: Alyx, a new full-length entry in the Half-Life series, built by Valve for VR.



Return to Half-Life in March 2020. Pre-purchase now on Steam. pic.twitter.com/GZkhp2Prx1