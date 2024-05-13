Собянин: в этом году будут благоустроены территории возле четырех станций МЦД-3

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Территории возле четырех станций третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3) будут благоустроены уже в этом году. Об этом Сергей Собянин заявил в своем персональном блоге.

"В августе прошлого года мы запустили наземное метро между Зеленоградом и Раменским. Долгожданный МЦД-3 связал крупнейшие промышленные кластеры Москвы и области, улучшил транспортную доступность жителей более 20 районов – более 3 миллионов человек получили наземное метро в шаговой доступности", – напомнил мэр города.

По словам Собянина, главной задачей городских властей в рамках благоустройства территорий стоит сделать автомобильные подъезды и пешеходные маршруты комфортнее и безопаснее. Речь идет о станциях Сортировочная, Перово, Косино и будущей Митьково, при этом общая площадь работ составит более 44 гектаров.



Сначала возле остановок МЦД-3 отремонтируют подпорные стенки склонов, а затем проложат дополнительную ливневую канализацию, добавил градоначальник. По возможности во всех местах расширят тротуары, а также адаптируют пешеходные пути для граждан с колясками и маломобильных жителей.

При этом новые остановочные павильоны общественного транспорта установят не только заместо старых, но и там, где их раньше не было, подчеркнул Собянин. На проезжей части рабочие заменят асфальт и починят разметку, а также соорудят дополнительные места для парковки.



Градоначальник заявил, что в рамках благоустройства будут заменены старые фонари, а новые опоры с контрастным освещением поместят возле пешеходных переходов. Вместе с этим воздушные провода уберут под землю, а возле станций центрального диаметра установят еще больше лавочек и урн, заметил Собянин.



Кроме того, возле будущей станции Митьково обновят детскую площадку, которая расположена напротив 1-го строения дома 26 на 3-й Рыбинской улице. Аналогично современная площадка появится неподалеку от станции Перово, здесь же установят спортивную зону и благоустроят сквер на улице Плеханова.



Городские власти планируют обновить спортивную площадку и благоустроить детскую зону у 1-го корпуса дома 8 на Перовской улице. Также будут обновлены еще 4 игровых площадки у 1-го корпуса дома 13 и дома 15 на Перовской улице, во дворе дома 32/7 на улице Плеханова и у дома 5 на Кусковской улице, а на углу улиц Лазо и Плеханова поместят площадку для выгула и дрессировки собак.

"В 2025 году благоустройство станций МЦД будет обязательно продолжено", – заключил мэр.

Ранее Собянин рассказывал, что территории возле 8 новых станций метро и 5 транспортных узлов приведут в порядок в 2024 году. Речь шла не только о 7 новых станциях будущей Троицкой линии метро и станции Сокольнической линии "Потапово", но и о 5 существующих транспортных объектах метро – "Войковской", "Водном стадионе", "Отрадном" и "Бибирево" и "Медведково".

