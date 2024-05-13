ФСБ: дело о госизмене завели на бывшего сотрудника "Яндекса" за финансирование ВСУ

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Дело по статье 275 УК РФ ("Государственная измена") завели на бывшего сотрудника "Яндекса" из Нижегородской области, который, предположительно, финансировал Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на центр общественных связей ФСБ РФ.

Сотрудники спецслужб установили, что после начала спецоперации мужчина начал переводить деньги на счет украинского фонда, который приобретал бронетехнику, боеприпасы, экипировку и медикаменты для ВСУ. Затем, по версии ФСБ, задержанный скрылся от частичной мобилизации и покинул территорию России.

Еще ранее, по словам центра общественных связей, его привлекали к административной ответственности за участие в несанкционированных митингах. Теперь правоохранительные органы проводят необходимые следственные действия для закрепления всех доказательств в рамках уголовного дела, уточнили в ФСБ.

На видео с задержанием, распространенном спецслужбой, мужчина дал показания, что он действительно переводил деньги на счет украинской организации в 2022 году. Согласно кадрам ролика, бывшего сотрудника фирмы уже доставили в суд для избрания ему меры пресечения.

Ранее студента МГУ из Одессы арестовали из-за подозрений в сборе средств для украинских войск и в призывах к ударам по Москве. Согласно данным СМИ, мужчина публиковал призывы националистического характера и размещал информацию о сборе средств для ВСУ.