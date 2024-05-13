Курс доллара на Мосбирже вырос до 92,39 рубля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Курс рубля в начале торгов на Московской бирже утром в понедельник, 13 мая, снизился по отношению к доллару и евро.

Американская валюта по состоянию на 07:03 по московскому времени выросла на 13 копеек, до 92,39 рубля. Евро подорожал на 12 копеек, до 99,62 рубля. При этом китайский юань колебался у уровня предыдущего закрытия –12,69 рубля.

Ранее эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин прогнозировал, что после окончания апрельского налогового периода в России курс доллара поднимется до 95 рублей, а евро – до 101 рубля. Специалист обратил внимание, что все больше российских компаний продают иностранную валюту для уплаты налогов.

