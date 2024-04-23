Экономист Федоров: продление продажи валютной выручки не повлияет на курс рубля

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Решение властей о продлении продажи валютной выручки российскими экспортерами не окажет влияния на курс рубля. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на экономиста Илью Федорова.

"Решение было ожидаемым, так как показало свою эффективность в вопросе стабилизации курса вблизи заложенного в бюджет уровня 90,1 рубля за доллар. В среднесрочной перспективе это нейтральная новость для курса рубля", – подчеркнул он.

По словам эксперта, увеличение срока зачисления валюты на российские счета до 120 дней также не повлияет на рубль и его волатильность. Кроме того, экономист не исключил того, что во время дефицита валюты в стране Минфин начнет дополнительно приобретать ее в рамках бюджетного правила.

Федоров добавил, что в настоящее время ключевой фактор стабильности рубля заключается в беспрепятственном проведении платежей.

Ранее российские власти решили продлить до конца 2024 года требования по продаже валютной выручки крупнейшими компаниями-экспортерами. По данным СМИ, 43 группы компаний, входящих в число крупнейших экспортеров, должны зачислять на свои счета в России не менее 80% от объема выручки. После этого экспортерам нужно продавать на внутреннем рынке не менее 90% суммы, поступившей на счета.

До этого эксперт Михаил Зельцер заявлял, что рубль может вернуться в средние значения последнего времени – 92,5 рубля – при условии жесткой денежно-кредитной политики ЦБ РФ, нормативах возврата выручки экспортеров и их оплате налогов.

