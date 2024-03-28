Эксперт не увидел тенденций к снижению или стабилизации цен в РФ

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В РФ в настоящий момент нет тенденций к снижению или стабилизации цен, скоро под влиянием некоторых факторов прогнозируется повышение стоимости товаров всех категорий. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на доктора экономических наук Леонида Холода.

Эксперт объяснил подорожание инфляцией, добавив, что больше всего цены вырастут на продовольственные товары повседневного спроса. В частности, дороже будут стоить крупы и бакалея.

"Дорогие товары, например мясо или рыба, будут перетекать в более дешевые категории. Потребители с низкими доходами будут заменять их дешевыми аналогами, которые будут дорожать еще сильнее из-за повышенного спроса", – заявил Холод.

С его слов, весной можно не ждать снижения цен на какие-либо категории товаров, это произойдет только с появлением сезонных овощей.

Согласно прогнозу Центробанка РФ, пик инфляции в стране произойдет во втором квартале 2024 года. В середине февраля 2024 года глава регулятора Эльвира Набиуллина рассказала о замедлении инфляции в государстве. Она уточнила, что пик роста цен был пройден осенью 2023 года.