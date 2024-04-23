"Ведомости": в России решили продлить продажу валютной выручки экспортерами

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Российские власти решили продлить до конца 2024 года требования по продаже валютной выручки крупнейшими компаниями-экспортерами, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источники.

По ее данным, 43 группы компаний, входящих в число крупнейших экспортеров, должны зачислять на свои счета в России не менее 80% от объема выручки. После этого экспортерам нужно продавать на внутреннем рынке не менее 90% суммы, поступившей на счета.

Это в первую очередь касается компаний топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности.

Ранее эксперт заявлял, что рубль может вернуться в средние значения последнего времени – 92,5 рубля – при условии жесткой денежно-кредитной политики ЦБ РФ, нормативах возврата выручки экспортеров и их оплате налогов.

В свою очередь, финансовый аналитик Владислав Антонов сказал, что до конца апреля курсы иностранных валют будут расти, ведь на рынок влияют как позитивные, так и негативные факторы.

При этом руководитель департамента продаж и клиентской поддержки Александр Шнейдерман подчеркнул, что 26 апреля состоится заседание ЦБ по поводу показателя ключевой ставки, что может отразиться на курсе рубля.

