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27 апреля, 15:08

Экономика

ЦБ РФ упростил порядок вывоза банками за рубеж наличной иностранной валюты

Фото: Москва 24/Никита Симонов

С 27 апреля Банк России упростил механизм получения кредитными организациями разрешения на вывоз из страны наличной иностранной валюты. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Кредитные организации больше не обязаны предоставлять в Центробанк заключения об установленных критериях повреждений одновременно с заявлением о вывозе ветхих или поврежденных купюр.

Ранее сообщалось, что в декабре жители РФ приобрели валюту на рекордную для 2023 года сумму – 179 миллиардов рублей. По данным Банка России, евро и доллары составляли большую часть. Самыми крупными продавцами иностранной валюты на рынке были агенты по реализации валютной выручки экспортеров.

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