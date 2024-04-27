27 апреля, 15:08Экономика
ЦБ РФ упростил порядок вывоза банками за рубеж наличной иностранной валюты
Фото: Москва 24/Никита Симонов
С 27 апреля Банк России упростил механизм получения кредитными организациями разрешения на вывоз из страны наличной иностранной валюты. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Кредитные организации больше не обязаны предоставлять в Центробанк заключения об установленных критериях повреждений одновременно с заявлением о вывозе ветхих или поврежденных купюр.
Ранее сообщалось, что в декабре жители РФ приобрели валюту на рекордную для 2023 года сумму – 179 миллиардов рублей. По данным Банка России, евро и доллары составляли большую часть. Самыми крупными продавцами иностранной валюты на рынке были агенты по реализации валютной выручки экспортеров.
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