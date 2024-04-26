Курс евро опустился ниже 98 рублей впервые с 6 марта

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс евро на Московской бирже опустился ниже 98 рублей впервые с 6 марта. Об этом следует из данных валютных торгов.

Согласно сведениям на 15:08 по московскому времени, европейская валюта падала на 0,69%, до 97,97 рубля. К 15:12 евро расположился на уровне 97,98 рубля (-0,68%).

Вместе с тем американская валюта снижалась на 0,51% и составляла 91,47 рубля, а курс юаня находился на значении в 12,532 рубля.

25 апреля американская валюта снизилась на 0,3% и составила 91,97 рубля. К 15:32 доллар ускорил падение и остановился на отметке в 91,95 рубля.

Ранее эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин рассказал, что после окончания апрельского налогового периода в России курс доллара поднимется до 95 рублей, а евро – до 101 рубля. Основную поддержку рублю сейчас может оказывать приближение пика налоговых платежей 25 апреля и 2 мая. Для этих целей все больше российских компаний продает иностранную валюту для уплаты налогов, подчеркнул он.

