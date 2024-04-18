Финансист Бабин спрогнозировал ослабление рубля после 2 мая

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После окончания апрельского налогового периода в России курс доллара поднимется до 95 рублей, а евро – до 101 рубля. Такой прогноз в беседе с "Газетой.ру" дал эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин.

"Основную поддержку рублю сейчас может оказывать приближение пика налоговых платежей 25 апреля и 2 мая. Для этих целей все больше российских компаний продает иностранную валюту для уплаты налогов", – указал Бабин.

Однако сейчас зарубежная валюта пользуется в России высоким спросом. Это может стать причиной ослабления рубля в начале мая, считает финансист.

В 16:44 18 апреля доллар на Мосбирже торговался по 93,85 рубля, евро – по 100,05 рубля. Двумя днями ранее американская валюта поднялась выше 94 рублей, а европейская, напротив, упала до 99,66 рубля.

По мнению экспертов, одной из причин резкого роста доллара стала инфляция в США, которая оказалась выше ожидаемой. Еще одним фактором ослабления рубля специалисты назвали цены на нефть, которые выросли из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке.

