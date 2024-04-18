Эксперт Масленников рассказал, стоит ли вкладывать деньги в юань

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Вкладывать деньги в юань сегодня не очень выгодно из-за низких процентов по вкладам. Об этом Москве 24 рассказал экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников.

В среду, 17 апреля, китайская валюта на Московской бирже перешагнула отметку в 13 рублей. Такой показатель наблюдался впервые с 7 декабря прошлого года. Вместе с тем 18 апреля на открытии торгов курс юаня составил 12,99 рубля.

По словам Масленникова, несмотря на укрепление китайской валюты, ставки по вкладам в рублях сейчас гораздо привлекательнее.





Никита Масленников экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий В нашей национальной валюте ставки по вкладам составляют в среднем 14,83%. По юаневым процент примерно втрое меньше. Поэтому с точки зрения доходности вложение в российскую валюту гораздо выгоднее.

Рассмотреть покупку юаня можно тем, кто собирается вести свой индивидуальный бизнес с Китаем или планирует отдыхать в этой стране, считает специалист.

Ранее эксперт по фондовому рынку Михаил Зельцер допустил, что после ослабления российская национальная валюта в скором времени может вернуться к средним значениям. В частности, речь идет про диапазон 92,5 рубля за доллар. По прогнозам специалиста, вслед за американской валютой ниже 100 опустится и евро. В свою очередь, юань откатится к отметке в 12,7 рубля.

