"Известия": четыре крупных банка Китая перестали принимать юани из РФ

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Несколько банков КНР, среди которых крупнейший в Китае ICBC, а также China Citic Bank, Industrial Bank и Bank of Taizhou, перестали принимать платежи в юанях из России. Об этом сообщает газета "Известия".

Источник газеты из бизнес-сообщества рассказал, что ситуация с платежами из России в Китай резко ухудшилась в конце марта. По его словам, порядка 80% транзакций были возвращены.

Он отметил, что сложности в основном касаются крупнейших банков КНР. По его словам, в незначительном объеме платежи продолжают проходить, однако в основном с Россией сейчас работают небольшие китайские финорганизации.

Генеральный директор делового совета при Торгово-промышленной палате (ТПП) РФ Алексей Егармин подтвердил проблемы с платежами. Он уточнил, что особенные сложности возникают при расчетах за промышленные товары.

Новые ограничения связаны с риском вторичных санкций, считает эксперт Алексей Порошин. По его мнению, несмотря на дружбу Китая с Россией, банки КНР не готовы идти на полную конфронтацию с Западом.

Эксперты считают, что банковский сектор РФ должен искать альтернативные варианты, например запускать новые инструменты для отправки платежей. Они отмечают, что сейчас операции проводятся через третьи страны – деньги идут в рублях в дружественное государство, а затем от компании, не связанной с Россией, юани отправляются в Китай.

До этого агентство Bloomberg написало, что китайские банки начали пересматривать политику работы с клиентами из России и ужесточают ограничения после новых требований со стороны США. В статье отмечалось, что пересмотром российского бизнеса занялись как минимум две финансовые организации, чтобы в дальнейшем сосредоточиться на трансграничных сделках.