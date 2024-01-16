Китайские банки ужесточат условия работы с Россией по требованию США – СМИ

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Государственные банки Китая начали пересматривать политику работы с клиентами из России и ужесточают ограничения после новых требований со стороны США, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, пересмотром российского бизнеса занялись как минимум две финансовые организации, чтобы в дальнейшем сосредоточиться на трансграничных сделках.

Отмечается, что якобы связь с клиентами из санкционного списка разорвут. Кроме того, банки откажутся от предоставления любых услуг российской военной промышленности не только в долларах, но и в любой другой валюте.

Также они собираются усилить проверку своих клиентов на предмет связей с Россией. Это касается выходцев из РФ и компаний, которые ведут там бизнес или поставляют критически важные товары через третьи страны.

Издание сообщает, что на такой шаг госбанки пошли после того, как Минфин США объявил о намерении использовать вторичные санкции против организаций, способствующих закупкам Россией оборудования для военной промышленности.

Ранее стало известно, что товарооборот РФ и Китая с января по ноябрь 2023 года вырос на 26,7%. В денежном выражении сумма достигла 218,17 миллиарда долларов. Показатель стал рекордным и досрочно превысил официально запланированный показатель на прошлый год.



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