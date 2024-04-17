Курс юаня превысил 13 рублей впервые с 7 декабря

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Курс юаня перешел отметку в 13 рублей впервые с 7 декабря прошлого года. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на данные торгов.

Так, в 07:06 по Москве китайская валюта выросла на 0,18% – до 13 рублей. К 07:18 юань подорожал на 0,19% – до 13,002 рубля.

В свою очередь, доллар подешевел на 0,02% – до 94,4 рубля, а стоимость евро составила 100,24 рубля – на уровне закрытия прошлых торгов.

16 апреля курс доллара превысил отметку в 94 рубля впервые с 30 октября 2023 года.

Эксперт по фондовому рынку Михаил Зельцер предупредил об ожидаемых колебаниях курса рубля перед майскими праздниками. При этом финансовый аналитик Владислав Антонов сказал, что до конца апреля курсы иностранных валют будут расти, ведь на рынок влияют как позитивные, так и негативные факторы.

