Экономист назвал лучшую валюту для накоплений

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Рубль является предпочтительной валютой для накоплений. Об этом Москве 24 рассказал экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников.

"Лучшая валюта для накоплений – это рубль. Во первых, она наша национальная. Во-вторых, у рубля наиболее привлекательные ставки по депозитам", – отметил специалист.





Никита Масленников экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий У доллара и евро ставки практически минимальные. У юаня чуть выше, но тем не менее он все равно очень сильно проигрывает рублю. Поэтому если у людей есть накопления и они хотели бы их увеличить – то, конечно же, рублевый депозит наиболее привлекательный и, по сути, безальтернативный.

Вместе с тем эксперт посоветовал не хранить сбережения дома. "Годовая инфляция у нас сейчас порядка 7,7%, а по вкладу начисляются в среднем 14,7% процентов. То есть, вкладывая деньги, вы обыгрываете инфляцию. Если держать их дома под матрасом, то они обесцениваются", – заключил Масленников.

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