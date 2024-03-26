26 марта, 11:34Экономика
Экономист назвал лучшую валюту для накоплений
Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
Рубль является предпочтительной валютой для накоплений. Об этом Москве 24 рассказал экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников.
"Лучшая валюта для накоплений – это рубль. Во первых, она наша национальная. Во-вторых, у рубля наиболее привлекательные ставки по депозитам", – отметил специалист.
Вместе с тем эксперт посоветовал не хранить сбережения дома. "Годовая инфляция у нас сейчас порядка 7,7%, а по вкладу начисляются в среднем 14,7% процентов. То есть, вкладывая деньги, вы обыгрываете инфляцию. Если держать их дома под матрасом, то они обесцениваются", – заключил Масленников.
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