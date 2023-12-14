Финансовый консультант назвала самые обманчивые способы экономить

Фото: depositphotos/mizar_219842

Если хранить деньги дома, то это может привести к импульсивным покупкам, а не поможет сэкономить. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на финансового консультанта Ирину Коннову.

По ее словам, держать деньги дома удобно, так как видно, сколько их тратится. Но так делать не стоит, потому что они подвержены инфляции и есть соблазн потратить их на ненужные вещи, пояснила Коннова.

"Поэтому выгоднее хранить деньги, например, на банковском вкладе, так сбережения будут приносить доход и стимулировать владельца не снимать, чтобы не потерять свой процент", – рекомендовала финансовый консультант.

Вторым обманчивым способом экономии Коннова назвала кешбэк. Люди часто совершают покупки, чтобы получать часть потраченных денег обратно. Однако из-за этого некоторые покупатели перестают контролировать свои финансы и бездумно тратят деньги в погоне за кешбэком, отметила эксперт. Она посоветовала пользоваться им только для покупки нужных товаров.

Еще одной ошибкой Коннова назвала отсутствие контроля при покупке продуктов. По ее словам, чтобы избежать лишних трат, нужно создавать меню на неделю. Это поможет отслеживать, какие именно продукты нужно купить.

"За продуктами мы ходим после работы, а на то, чтобы тщательно составить список продуктов, разработать меню на неделю и приготовить, не всегда хватает времени. Тем не менее именно это нужно сделать в первую очередь", – подчеркнула эксперт.

Кроме того, она рекомендовала не покупать скоропортящиеся продукты в больших количествах, а брать ровно столько, сколько нужно в данный момент.

Ранее кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев рассказал, что поход в продуктовый магазин сразу после получения зарплаты, а также на голодный желудок и без списка покупок может привести к большим лишним тратам.

По его словам, в момент получения зарплаты или пенсии у людей появляется "завышенное ощущение по поводу собственного благосостояния".