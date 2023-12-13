Более 70% россиян заявили, что тратят часть денег впустую

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Около 73% россиян рассказали, что тратят немалую часть бюджета впустую. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

По данным экономистов, около 20% семейного бюджета жителей РФ уходят на ненужные траты. На фоне этого "Комсомольская правда" провела исследование, в котором приняли участие 5,4 тысячи человек.

У 20% опрошенных лишние траты уходят на вредные привычки. Среди них – алкоголь, сигареты и вейпы. 17% респондентов рассказали, что тратят деньги на продукты, часть из которых обычно портится.

Помимо этого, 16% опрашиваемых сообщили об импульсивных покупках одежды, которую в итоге не носят. А 5% участников тратят деньги на товары для хобби, но потом их не используют.

3% респондентов рассказали о частых походах в кафе. Покупку игр и оплату онлайн-подписок оплачивает всего 1%.

При этом 37% опрошенных заявили, что внимательно контролируют свои расходы и не тратят лишние средства. У некоторых на это нет ресурсов, отмечается в исследовании.

Ранее аналитики выяснили, что более 70% опрошенных россиян хотят увеличить свой доход в 2024 году. Из них 60% планируют освоить новую профессию, а 43% – заниматься спортом один-два раза в неделю.

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