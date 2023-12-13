Москвичи планируют потратить на Новый год больше других россиян – опрос

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Москвичи планируют потратить на новогодние каникулы 23 тысячи рублей – это самый высокий показатель по стране. Об этом говорится в опросе сервиса SuperJob (имеется в распоряжении Москвы 24).

По результатам исследования, бюджет россиян на новогодние праздники за год вырос на 12% – до 19 600 рублей на человека. Подобные расходы планирует каждый третий опрошенный.





из опроса сервиса по поиску работы SuperJob Среди жителей мегаполисов самые высокие праздничные бюджеты у москвичей (в среднем 23 000 рублей), петербуржцев (21 000) и красноярцев (19 600). В Волгограде и Новосибирске планируют уложиться в меньшие суммы (15 000 и 16 400 соответственно).

По данным аналитиков, в целом финансовым планированием чаще занимаются женщины (38%), чем мужчины (31%). При этом бюджеты прекрасного пола скромнее: в среднем женщины планируют потратить 16 400 рублей против 22 200 у мужчин.

Есть отличия по сумме трат и в зависимости от возраста. Россияне до 24 лет рассчитывает уложиться в 14 300 рублей, от 25 до 34 – в 20 300, от 35 до 44 – 19 000. Россияне старше 45 планируют потратить больше всех – 20 700 рублей.

Уточняется, что всего в исследовании приняли участие 5 000 россиян.

Ранее экономист Михаил Беляев посоветовал россиянам заранее купить деликатесы, рыбу, икру и колбасы для новогоднего стола. Эксперт объяснил это возможностью сэкономить, так как ближе к празднику цены на эти продукты могут вырасти. Специалист также порекомендовал тщательно подумать над наполнением новогоднего стола, чтобы не пришлось ничего выбрасывать.