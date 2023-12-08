Экономист рекомендовал россиянам заранее купить деликатесы для новогоднего стола

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Цены на продукты питания ощутимо вырастут к Новому году, поэтому деликатесы, рыбу, икру и колбасы лучше заранее закупить для новогоднего стола. Об этом рассказал экономист Михаил Беляев, передает News.ru.

Он отметил, что деликатесные продукты отличаются тем, что они долгосрочного хранения, поэтому их можно купить заранее для экономии.

Кроме того, экономист рекомендовал россиянам подумать о рациональной организации новогоднего стола, чтобы не пришлось выбрасывать оставшиеся продукты.

Ранее аналитики ассоциации "Руспродсоюз" сообщили, что продукты для новогоднего стола в этом году будут стоить дороже на 9,17% по сравнению с 2022 годом.

Отмечается, что семья из четырех человек потратит на стандартный набор новогоднего стола (салаты "Оливье" и "Селедка под шубой", горячее блюдо и бутерброды с красной икрой) около 5,5 тысячи рублей. В 2021 году такой набор стоил на 500 рублей меньше.

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