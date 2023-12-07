Роскачество назвало правила выбора икры для новогоднего стола

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При выборе икры на Новый год нужно обращать внимание на ее среднюю стоимость, а также отдавать предпочтение крупным производителям. Об этом рассказала пресс-служба Роскачества, сообщает News.ru.

Там предупредили, если икра стоит дешево, то лучше воздержаться от покупки. Также в организации попросили россиян обратить внимание на условия реализации продукта: икра должна храниться при более низкой температуре, чем температура бытового холодильника. При выборе жестяной банки нужно смотреть на ее целостность и отсутствие вздутия, также перед покупкой стоит потрясти банку и послушать – если есть "бултыхание", следовательно, там находится лишняя жидкость, которой быть не должно, добавили в Роскачестве.

В ведомстве также отметили, что икра разных рыб отличается по размеру, цвету, внешнему виду и цене. Самая распространенная – икра горбуши с ярко выраженным вкусом, оранжевым цветом и средним размером икринок. У икры форели же плотная оболочка, которая бывает желтого или оранжевого цвета, вкус икры нейтральный, иногда может горчить, указали в Роскачестве.

Икра кижуча меньше, чем у горбуши, и имеет темно-красный цвет, икра нерки – самая мелкая, ярко-красного цвета, вкус со свойственной горчинкой, резюмировали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что оптовые цены на икру горбуши на Дальнем Востоке в ноябре упали на 25% в годовом выражении. Сейчас килограмм деликатеса стоит 3,5 тысячи рублей. Также у некоторых оптовиков подешевела на 12% икра кеты по сравнению с данными ноября 2022 года, ее цена составляет 3,5 тысячи за килограмм.

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