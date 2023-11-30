Поэтапный ввод обязательной маркировки икры начнется с 1 апреля 2024 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Поэтапное введение обязательной маркировки икры осетровых и лососевых видов рыб начнется в РФ с 1 апреля следующего года. Соответствующее постановление подписал Михаил Мишустин, сообщает ТАСС.

Уточняется, что с 1 апреля производители икры должны зарегистрироваться в информационной системе мониторинга за оборотом товаров, с 1 мая – предоставлять товар с уже нанесенным на упаковку кодом и отправлять сведения в систему мониторинга. Икру будут отслеживать при помощи средств маркировки системы "Честный знак".

Агентство отмечает, что сейчас маркировка икры проходит в качестве эксперимента, который начался 15 апреля этого года и должен закончиться 31 марта следующего.

Поэтапное введение системы маркировки началось в стране в 2016 году. Для этого используется специальный цифровой код, который наносят на упаковку товара. Таким образом покупатель может убедиться, что перед ним легально произведенный продукт.

Ранее сообщалось, что кабмин РФ отложил до 1 декабря 2024 года вопрос введения обязательной маркировки молочной продукции для фермеров и сельскохозяйственных кооперативов. Это позволит предпринимателям увеличить автоматизацию производства, а также даст время для подготовки к дальнейшей обязательной маркировке.

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