27 ноября, 21:54Экономика
Кабмин РФ отложил до 2024 года вопрос о маркировке фермерской молочной продукции
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Кабмин России решил отложить до 1 декабря следующего года вопрос введения обязательной маркировки молочной продукции для фермеров и сельскохозяйственных кооперативов. Соответствующее постановление подписал Михаил Мишустин, передает ТАСС.
Уточняется, что по действовавшему до этого условию фермеры должны были наносить обязательную маркировку на молочную продукцию с 1 декабря этого года.
Сообщается, что перенос обсуждения этого вопроса позволит предпринимателям увеличить автоматизацию производства, а также предоставит больше времени для подготовки к будущей обязательной маркировке.
Ранее Генпрокуратура поручила региональным отделениям провести проверки производителей молочной продукции на наличие фальсификата. До этого депутат Госдумы Сергей Лисовский обратился в ведомство из-за результатов исследования молочных продуктов семи известных производителей.
В результате исследования были выявлены факты фальсификации, несмотря на маркировку. Так, продукция была с наличием жиров не молочного, а растительного происхождения. Лисовский указал, что фальсификат может быть смертельно опасен, а нелегальный оборот любого сырья может привести к страшным трагедиям.
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