Кабмин РФ отложил до 2024 года вопрос о маркировке фермерской молочной продукции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Кабмин России решил отложить до 1 декабря следующего года вопрос введения обязательной маркировки молочной продукции для фермеров и сельскохозяйственных кооперативов. Соответствующее постановление подписал Михаил Мишустин, передает ТАСС.

Уточняется, что по действовавшему до этого условию фермеры должны были наносить обязательную маркировку на молочную продукцию с 1 декабря этого года.

Сообщается, что перенос обсуждения этого вопроса позволит предпринимателям увеличить автоматизацию производства, а также предоставит больше времени для подготовки к будущей обязательной маркировке.

Ранее Генпрокуратура поручила региональным отделениям провести проверки производителей молочной продукции на наличие фальсификата. До этого депутат Госдумы Сергей Лисовский обратился в ведомство из-за результатов исследования молочных продуктов семи известных производителей.

В результате исследования были выявлены факты фальсификации, несмотря на маркировку. Так, продукция была с наличием жиров не молочного, а растительного происхождения. Лисовский указал, что фальсификат может быть смертельно опасен, а нелегальный оборот любого сырья может привести к страшным трагедиям.



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