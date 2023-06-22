03:56Общество
Производителей молочной продукции в РФ проверят на наличие фальсификата
Фото: depositphotos/Lihodeev
Генпрокуратура поручила региональным отделениям провести проверки производителей молочной продукции в Москве, а также в Воронежской, Московской, Ростовской и Свердловской областях на наличие фальсификата. Об этом сообщает газета "Известия".
Уточняется, что ранее в надзорное ведомство обратился депутат Госдумы Сергей Лисовский, который приложил к своему обращению результаты исследования "Общественной потребительской инициативы" (ОПИ) молочных продуктов семи известных и набирающих популярность производителей.
В рамках исследований эти продукты проверялись на предмет их соответствия техрегламентам и межгосударственным стандартам качества и безопасности.
В результате были выявлены факты фальсификации молочной продукции, несмотря на наличие на ней маркировки. В частности, продукция нескольких производителей была с наличием жиров не молочного, а растительного происхождения.
Лисовский указал на то, что фальсификат может быть смертельно опасен, а нелегальный оборот любого сырья может привести к страшным трагедиям. Он также сообщил, что аналогичную проверку производителей собирается провести и Россельхознадзор.
Ранее сообщалось, что Росалкогольрегулирование в апреле уничтожило более 1,5 миллиона литров этилового спирта и другой нелегальной спиртосодержащей продукции.
До этого представители ОПИ написали правительству России письмо с просьбой частично снять мораторий на внеплановые проверки розничных магазинов. Уточнялось, что число нарушений в продуктовых сетях выросло до 10 раз за первый квартал 2023 года.
ФАС проверит крупнейших производителей молочной продукции России
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