Число нарушений в продуктовых сетях выросло до 10 раз за первый квартал 2023 года – СМИ

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Представители "Общественной потребительской инициативы" (ОПИ) написали правительству России письмо с просьбой частично снять мораторий на внеплановые проверки розничных магазинов. Об этом сообщает газета "Известия".

В письме ОПИ указано, что по данным ФГИС "Единый реестр проверок", число нарушений в продуктовых сетях за первый квартал 2023 года выросло в 10 раз.

"Раньше в случае нарушений надзорные органы выписывали штрафы или применяли другие санкции – конфисковали товары, приостанавливали деятельность магазинов. А сейчас бизнесу выдают лишь предостережения: по сути, это ни к чему не обязывает", – заявил глава ОПИ Олег Павлов.

Так, например, в Metro cash & carry и "Пятерочке" число нарушений возросло на 100–116%, в "О’Кей", "Магните", "Перекрестке", "Дикси" – на 142–160%, в "Ленте", "Ашане" – на 245–264%, в "Красное & Белое" – на 975%, в "Светофоре" – на 1000%, сообщил Павлов. По его словам, к нарушениям относятся недостоверные ценники, фальсификат, продажа просроченной продукции и нарушение условий хранения.

В Минпромторге сообщили, что изучат предложение ОПИ, когда оно поступит в министерство. В общественном совете при Роспотребнадзоре заявили, что действующему мораторию на проверки необходимы правки.

Ранее сообщалось, что в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России заявили о необходимости вывести маркетплейсы из-под моратория на проверки, которые действовали в отношении IT-компаний. Выездные и повторные налоговые проверки IT-компаний приостановлены до 3 марта 2025 года.

