ФАС заявила о необходимости вывести маркетплейсы из-под моратория на проверки IT-компаний

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В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России увидели необходимость вывести маркетплейсы из-под моратория на проверки, которые действовали в отношении IT-компаний. Об этом в кулуарах Евразийского экономического форума рассказал глава службы Максим Шаскольский.

"Общественный совет при ФАС в понедельник направил письмо в правительство с просьбой вывести маркетплейсы из-под моратория на проверки. Позиция не изменилась, мы считаем, что нужно вывести", – цитирует его ТАСС.

Федеральная налоговая служба приостановила выездные и повторные налоговые проверки IT-компаний до 3 марта 2025 года. Под исключения подпали лишь те проверки, которые были назначены с согласия руководства вышестоящего налогового органа или ФНС.

Ранее генеральный прокурор РФ Игорь Краснов заявил, что в стране необходимо регламентировать проверки российского бизнеса полицией. По его словам, мораторий на проверки предпринимательства не распространяется на правоохранительные органы.