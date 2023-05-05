Российский бизнес предлагает уничтожать фальсифицированные товары – СМИ

Фото: Сергей Медведев/ТАСС

Ассоциация производителей трубопроводных систем (АПТС) предложила уничтожать фальсифицированные товары всего спектра промышленной и потребительской продукции. Об этом сообщает газета "Известия".

Согласно данным газеты, рабочая группа по незаконному обороту товаров под председательством Роскачества в апреле текущего года рассмотрела предложенные АПТС соответствующие поправки в закон "О техническом регулировании".

Так, бизнес предлагает ввести понятие фальсифицированного товара, так как действующее регулирование не содержит такого определения. Под фальсификатом предлагается понимать продукцию, в составе которой намеренно отражена неполная или недостоверная информация.

Глава АПТС заявил газете, что сейчас недобросовестные изготовители могут получать сверхприбыли, в то время как потребители получают в части случаев небезопасные изделия. По его словам, инициативу АПТС поддержали и другие изготовители промышленной и потребительской продукции.

В Роскачестве сообщили, что рабочая группа при госкомиссии рассмотрит предложения отраслевых союзов в ближайшее время, а также продумает регламент исполнения предложенной нормы, а именно порядок изъятия, хранения и уничтожения фальсификата.

Глава "Общественной потребительской инициативы" Олег Павлов заявил, что предложение бизнеса об уничтожении фальсификата является вполне разумным. По его словам, ограничиваться в случае выявления нарушений одними штрафами, которые на данный момент в условиях моратория не применяются, и не изымать из оборота все фальсифицированные товары – значит прямо поощрять недобросовестных производителей.

Ранее сообщалось, что полицейские ликвидировали подпольный цех в Подмосковье по производству бытовой химии. Правоохранителями было изъято больше 30 тысяч моющих и косметических средств, вся продукция, якобы от известных брендов, на деле оказалась подделкой.