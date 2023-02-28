Россиянам рассказали, какие продукты подделывают чаще всего

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Поддельные товары чаще всего изготавливают не по ГОСТу, фальсифицированную продукцию можно найти почти во всех пищевых группах. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на главу лаборатории молекулярной генетики ФНЦ пищевых систем имени Горбатова Михаила Минаева.

Речь идет о всех видах пищевой промышленности: молоке, мясе, меде и остальных. Наиболее часто под фальсификацией люди понимают частичную подмену более дорого продукта более дешевым. В качестве примера Минаев привел ситуацию, когда гречишный дорогой мед изготавливают с помощью полученного с полей подсолнечника.

"Или в козье молоко добавляют коровье. Когда колбаса из индейки содержит всего 20% мяса индейки. Но бывает и полная подмена: например, когда в сосисках из мяса кролика никакого кролика нет. Дорогое мясо подменяется дешевым, куриным и свиным", – объяснил Минаев.

При этом он отметил, что надпись на продукте "сделано по ГОСТу" чаще всего говорит о том, что подобный продукт не является подделкой. По словам Минаева, состав такого товара легко проверить с использованием аттестованных методик. Однако, подчеркнул эксперт, в РФ подобной продукции появляется все меньше, так как ГОСТы в стране добровольные.

Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал о питании во время высокого атмосферного давления. По словам эксперта, гипотоникам в этот период следует плотно завтракать, а гипертоникам нужно добавлять в свой рацион фрукты и овощи.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!