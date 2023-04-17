Число нарушений в российских продуктовых сетях увеличилось в разы

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За первые три месяца текущего года число нарушений в российских торговых сетях выросло в два и более раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на выводы организации "Общественная потребительская инициатива".

Наиболее заметно число нарушений увеличилось в магазинах экономкласса. Так, в "Светофоре" нарушения стали фиксировать в 11 раз чаще. Почти так же их объем увеличился в сети "Красное&Белое". Третье место по этому показателю досталось "Ашану", где рост составил 264%. Затем идут "Лента" (248%), "Бристоль" (245%) и "Дикси" (160%). Лучше всего ситуация в сети "Вкусвилл", где рост нарушений составил 89%.

Среди наиболее распространенных нарушений выделяют несоответствие ценника стоимости товара на кассе, неправильное хранение товаров, наличие просроченной продукции или фальсификата, антисанитарию.

Эксперты связывают резкий рост числа нарушений с введенным в прошлом году мораторием на проверки бизнеса. Кроме того, даже если проверка проходит, то компании-нарушителю грозит разве что предупреждение, которое может повторяться множество раз. В итоге получается ситуация, при которой ретейлерам выгодно нарушать, поскольку они в любом случае ничего не теряют.

Ранее стало известно, что Роскачество выявило кишечную палочку в 40% роллов "Филадельфия", купленных в японских ресторанах, магазинах и службах доставки. При этом во всех роллах были зафиксированы превышения по количеству микроорганизмов. Хуже всего дела обстоят в магазинах японской кухни "Суши-Маркет", "Суши Wok", Pizza Sushi Wok и службе доставки Yami Yami.



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