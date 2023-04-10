Параллельный импорт в Россию привел к нехватке складов в СНГ – СМИ

Фото: ТАСС/Виталий Невар

Параллельный импорт в Россию привел к нехватке складов в СНГ. Об этом сообщает "Коммерсант".

"Дальнейший рост параллельного импорта в Россию, объем которого превысил 20 миллиардов долларов, может осложнить нехватка складской инфраструктуры в транзитных странах, включая Белоруссию, Казахстан, Киргизию", – пишет газета.

Сообщается, что спрос на складские площади в странах СНГ со стороны российских ритейлеров вырос в два раза и найти подходящие объекты становится все сложнее.

Эксперты NF Group сообщили, что компаниям из России нужно порядка 400 тысяч квадратных метров для хранения в странах СНГ, так как объем параллельного импорта достиг 2,4 миллионов тонн товаров к декабрю 2022 года.

Такой высокий спрос на площади столкнулся с серьезным недостатком предложения, указано в публикации. Свободные площади практически полностью отсутствуют в Казахстане, Грузии, Армении, Киргизии и Таджикистане. В Белоруссии же они составляют не более 2,8% из 1,6 миллиона квадратных метров на готовых объектах, в Узбекистане – 4,5 % от 207 тысяч квадратных метров.

По мнению логистических операторов, недостаток складских помещений осложняет дальнейший рост объемов параллельного импорта в Россию.

Ранее сообщалось, что Евросоюз просит третьи страны усилить контроль за торговлей. Эта мера должна противостоять обходу Россией санкций. Транспортные компании в срочном порядке ищут для грузов альтернативные маршруты.

До этого стало известно, что Казахстан начнет отслеживать товары, которые реэкспортом поступают в РФ. Через соседнюю страну в РФ привозили стиральные машины, смартфоны, автомобили.

Турция решает, оставаться ли главным хабом для параллельного импорта товаров в Россию

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!