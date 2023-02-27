Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Казахстан закрыл свое торговое представительство в России. Соответствующее постановление правительства "О некоторых вопросах министерства торговли и интеграции Республики Казахстан" опубликовано на сайте законов, постановлений, приказов и кодексов в РК 2023 года.

"Ликвидировать государственное учреждение "Торговое представительство Республики Казахстан в Российской Федерации" министерства торговли и интеграции Республики Казахстан", – написано в документе.

Постановление вводится в действие со дня его подписания. Оно было подписано 22 февраля премьер-министром государства Алиханом Смаиловым.

1 февраля министерство торговли и интеграции Казахстана подготовило и вынесло на общественное обсуждение постановление о закрытии торгового представительства республики в России.

Документ был разработан в соответствии с поручением премьер-министра Казахстана от 24 января, текст которого не приводилось. Публичное обсуждение продлилось до 15 февраля.



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