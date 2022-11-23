В Астане призвали Москву отреагировать на негативные мнения о Казахстане на российском ТВ

Фото: ТАСС/Florian Gaertner

Замглавы МИД Казахстана Роман Василенко заявил, что негативные мнения о республике, которые высказывают эксперты в эфире российских телеканалов, заслуживают реакции со стороны российских властей, сообщает РИА Новости.

В частности, замминистра отреагировал на запись фрагмента ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым", где политолог Дмитрий Дробницкий предложил другим гостям программы "обратить внимание, что следующая проблема – это Казахстан", поскольку там, по его мнению, "тоже могут начаться нацистские процессы", как на Украине.

Василенко напомнил, что и президент Казахстана, и руководство МИД, и другие представители власти страны, включая спикеров палат парламента, не раз высказывались по поводу подобных комментариев, заявлений и различных "говорящих голов".

"Мы считаем, что они, во-первых, не отражают официальной позиции РФ, во-вторых, наносят ущерб традиционно тесным отношениям между Казахстаном и Россией и, в-третьих, заслуживают соответствующей реакции со стороны властей Российской Федерации", – сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал важным для страны событием президентские выборы в Казахстане. По его словам, Казахстан – это важный партнер и союзник РФ. Он также добавил, что развитие Казахстана как государства и как экономики отвечает интересам самой страны, а также Российской Федерации.

Токаев побеждает на выборах в Казахстане

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