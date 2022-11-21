Эксперт прокомментировал победу Токаева на президентских выборах в Казахстане

Фото: kremlin.ru

На президентских выборах в Казахстане были акценты не на внешней, а на внутренней политике. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на руководителя отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрея Грозина.

По его словам, в программах кандидатов и их выступлениях практически не было ничего внешнеполитического, так как это не было основной темой. Грозин выразил мнение, что прошедшие выборы должны были показать доверие к Касым-Жомарту Токаеву как к законному и самостоятельному лидеру страны.

"Предыдущие выборы проходили в несколько иной обстановке. Тогда многие наблюдатели говорили, что второй президент Казахстана не совсем свободен от влияния первого. Сейчас совершенно иная ситуация: произошло полное подтверждение того, что единственным и отвечающим за все человеком в Республике Казахстан является действующий президент", – пояснил Грозин.

Эксперт добавил, что с начала своей независимости Казахстан исповедует политику многовекторности, которая предполагает дружбу со всеми государствами и извлечение из этого большого количества дивидендов. Грозин выразил мнение, что республика не будет что-то менять в этом плане. Он пояснил, что "крен от одного мирового центра к другому" связан с серьезными геополитическими и экономическими изменениями, что может вогнать страну в зону риска.

Эксперт напомнил, что Такаев заявил о планах по перестройке экономической и социальной жизни Казахстана, поэтому республике не нужны внешнеполитические проблемы. Грозин добавил, что поэтому Казахстан избегает втягивания страны в противоборство Китая и США, а также придерживается двойственной позиции по кризису в Восточной Европе.

"Токаев – человек с серьезным дипломатическим бэкграундом. Он прекрасно понимает, что в современном мире, переживающем очень сильную турбулентность и постоянные кризисы, Казахстану надо стараться как можно меньше попадать в зону риска", – отметил Грозин.

Политолог Дмитрий Леви считает, что Токаев будет лавировать между Россией и США, пытаясь получить бонусы как от Москвы, так и от Вашингтона. При этом специалист не исключил, что президент Казахстана будет использовать антироссийские настроения в ряде регионов страны, чтобы более интенсивно взаимодействовать в Соединенными Штатами.

Леви также считает, что Токаев может начать угрожать Москве созданием на своей территории американских баз. При этом США могут заявить о поддержке республики и помощи в отводе антироссийских санкций.

"Обе стороны будут вынуждены идти на поводу, так как альтернативы Казахстану в этом регионе нет, потому отсутствует и возможность более жесткой риторики или использования экономических санкций. Так что ждем политику лавирования и взаимных намеков на охлаждение отношений", – приводит слова Леви "Лента.ру".

Ранее глава Центризбиркома страны Нурлан Абдиров со ссылкой на предварительные данные комиссий рассказал, что Токаев побеждает на выборах президента Казахстана с 81,31% голосов. Второе место занимал кандидат от партии "Ауыл" Жигули Дайрабаев с 3,42% голосов, а третье – Каракат Абден от общественного объединения "Национальный альянс профессиональных социальных работников" с 2,6% голосов.



Токаев побеждает на выборах в Казахстане

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