Токаев побеждает на выборах президента Казахстана с 81,31% голосов – ЦИК

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев одерживает победу на внеочередных выборах главы республики с 81,31% голосов, заявил глава Центризбиркома страны Нурлан Абдиров со ссылкой на предварительные данные комиссий. Об этом сообщает ТАСС.

"Токаев Касым-Жомарт Кемелевич – 6 456 392 голоса или 81,31% голосов избирателей", – сказал Абдиров.

По его словам, второе место занимает кандидат от партии "Ауыл" Жигули Дайрабаев, набравший 3,42% голосов, третье – Каракат Абден от общественного объединения "Национальный альянс профессиональных социальных работников" (2,6%). Графу "против всех" выбрали 5,8% участников голосования.

Согласно представленным ранее данным exit poll, Токаев одерживал победу на президентских выборах с 82,02% голосов. Действующего главу Казахстана с победой на выборах поздравил первый президент республики Нурсултан Назарбаев, назвавший ее убедительной и свидетельствующей о высоком авторитете Токаева.

Внеочередные выборы президента Казахстана прошли 20 ноября. На пост главы государства претендовали шесть человек, в том числе действующий президент. На предыдущих выборах главы государства 9 июня 2019 Токаев набрал 70,96% голосов избирателей.

Токаев побеждает на выборах в Казахстане

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