Более 250 казахстанцев проголосовали на выборах президента республики в Москве

Более 250 казахстанцев проголосовали на избирательном участке в Москве на внеочередных выборах президента Казахстана. Участок работает при посольстве Казахстана на Чистых прудах. Чтобы отдать свой голос, необходимо предъявить паспорт или удостоверение личности гражданина республики.

Как сообщили в ЦИК Казахстана, явка на выборах президента к 13:00 по Москве составила более 62%. На пост главы государства претендуют шесть кандидатов, в том числе действующий президент Касым-Жомарт Токаев. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.