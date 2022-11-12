В США заявили, что демократы приблизились к контролю над сенатом

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Переизбрание демократа Марка Келли в сенат от Аризоны приближает партию к контролю над верхней палатой парламента. Об этом сообщает Fox News.

Отмечается, что за место в Аризоне Келли боролся с кандидатом от Республиканской партии Блейком Мастерсом.

По прогнозам телеканала, чтобы взять большинство в верхней палате американского парламента, демократам осталось получить всего одно место.

Промежуточные выборы в Соединенных Штатах прошли 8 ноября. Подсчет голосов еще продолжается. По данным американских СМИ, пока республиканцы и демократы получают по 49 мест в сенате.

Ранее сообщалось, что в палату представителей США переизбрали двух демократов, которые скончались еще в октябре.

В частности, в Пенсильвании экс-конгрессмен Энтони Делюка, который умер 9 октября, получил на промежуточных выборах 85% голосов, а в Теннеси была переизбрана Барбара Купер, которая скончалась 25 октября.



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