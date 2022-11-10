В палату представителей США переизбрали демократов, которые умерли еще в октябре – СМИ

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В палату представителей США переизбрали двух демократов, которые скончались в октябре. Об этом сообщают американские СМИ.

По данным Fox News, в Пенсильвании экс-конгрессмен от этого штата Энтони Делюка, который умер 9 октября в возрасте 85 лет, получил на промежуточных выборах 85% голосов.

"Хоть мы невероятно опечалены потерей депутата Делюка, мы гордимся тем, что избиратели продолжают демонстрировать свое доверие к нему и его приверженности демократическим ценностям, переизбирая его посмертно", – приводит телеканал заявление демократов от Пенсильвании.

В свою очередь, издание Local Memphis сообщает, что в Теннеси на промежуточных выборах в конгресс была переизбрана демократ Барбара Купер, которая скончалась 25 октября в возрасте 93 лет.

Промежуточные выборы в Соединенных Штатах прошли 8 ноября. В настоящее время продолжается подсчет голосов. По итогам голосования будут определены 435 мест палаты представителей и 35 из 100 мест в сенате.

Президент США Джо Байден, комментируя предварительные итоги голосования, заявил, что выборы в конгресс прошли без вмешательства извне. Он также признал, что демократы потеряли несколько мест в палате представителей, а результаты голосования свидетельствуют о том, что американцы разочарованы положением дел в стране.



Эксперт прокомментировал американские промежуточные выборы в конгресс

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