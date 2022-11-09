Республиканцы получили преимущество в палате представителей США – СМИ

Фото: ТАСС/AP/Jose Luis Magana

Представители республиканской партии США возьмут контроль над палатой представителей в ходе американских промежуточных выборов. Такое предположение высказали на телеканале NBC.

По прогнозу канала, республиканцы получат 219 мест против 216 у демократов.

New York Times, в свою очередь, среди потенциально избранных республиканцев отмечает Марджори Тейлор Грин. Эта политик ранее, в частности, готовила резолюцию об импичменте действующему президенту США Джо Байдену.

Что касается выборов в сенат, то здесь, по информации CNN, у демократической и республиканской партии пока равное число голосов – политические противники получают по 40 кресел. Оппозиции в лице республиканцев требуется 51 место, чтобы взять верхнюю палату парламента под контроль, в то время как правящей партии демократов достаточно 50.

В США во вторник, 8 ноября, стартовали выборы в конгресс. В ходе голосования будут заняты 435 мест палаты представителей и 35 из 100 мест в сенате. До начала выборов лидерство в обеих палатах удерживала демократическая партия США.

Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что победа республиканцев на промежуточных выборах в американский конгресс будет означать для его правления два "ужасных года".



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