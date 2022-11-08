Байден заявил об "ужасных двух годах" для него в случае победы республиканцев

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что победа республиканцев на промежуточных выборах в американский конгресс будет означать для его правления два "ужасных года".

При этом он назвал "хорошей новостью" то, что за ним сохранится право вето, которое он может использовать для предотвращения вступления в силу законодательных инициатив, предлагаемых республиканцами.

Как отмечает телеканал CNN, смена большинства в палатах конгресса приведет президентство Байдена в "совершенно новую фазу".

"Сам Байден в последние дни предвыборной кампании излучал оптимизм, но реальность такова, что для демократов их правление в конгрессе может скоро закончиться, а вместе с этим закончатся и способности Байдена добиваться принятия своих главных приоритетов", – говорится в публикации.

8 ноября в США проходит голосование на промежуточных выборах в обе палаты конгресса. На них будут избираться все 435 членов палаты представителей и 35 сенаторов из 100.

Ранее в Белом доме заявили, что в случае победы республиканцев Байден ждет проблем для своей администрации, поэтому он надеется на победу демократов.



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