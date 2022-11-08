11:45Политика
Белый дом сообщил, чего опасается Байден на выборах в конгресс
Президент США Джо Байден ждет проблем для своей администрации в случае победы республиканцев на выборах в конгресс. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома. В то же время Байден заявил, что надеется на победу демократов.
В США 8 ноября пройдет основной день голосования на промежуточных выборах в обе палаты конгресса. На них будут избираться все 435 членов палаты представителей и 35 из 100 сенаторов.
По прогнозам исследований от центра политики университета Вирджинии, республиканская партия получит 237 мест в палате представителей и 51 из 100 мест в сенате. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.