Набиуллина заявила о смещении баланса рисков в экономике в сторону более жесткого варианта

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

Ситуация и баланс рисков в мировой экономике сместились в сторону более жесткого варианта развития событий. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на заседании комитетов Госдумы.

По ее словам, произошло это за последние несколько месяцев.

"Они несколько сместились если не в сторону полномасштабного глобального кризиса, но более жесткого варианта развития ситуации", – приводит слова Набиуллиной РИА Новости.

Ранее Набиуллина рассказала, что структурная трансформация российской экономики продлится не один год, а мировой финансовый кризис осложнит ее процесс. При этом она подчеркнула, что эта трансформация выглядит по-разному для отдельных отраслей. Набиуллина назвала это сложным и многогранным процессом.



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