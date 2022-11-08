Набиуллина ожидает, что банки выполнят программу кредитных каникул для мобилизованных

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Российские банки без каких-либо трудностей выполнят программу кредитных каникул для мобилизованных, поскольку отечественная банковская система, несмотря на зарубежные санкции, имеет достаточный запас прочности, заявила председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. Об этом сообщает ТАСС.

Выступая в Госдуме, глава регулятора отметила, что российские банки в 2022 году успешно справились с возникшими трудностями, сохранив потенциал для кредитования.

"Поэтому мы ожидаем, что в кредитовании сохранится положительная динамика, и при этом банки смогут без проблем выполнять и новую программу кредитных каникул для мобилизованных и членов их семей", – сказала она.

По словам Набиуллиной, ЦБ представит первые данные о кредитных каникулах по итогам ноября. В то же время глава регулятора предостерегла парламентариев от ориентации на увеличение долговой нагрузки, поскольку чрезмерное использование этих ресурсов может стать причиной кредитного кризиса.

"Учитывая потребность именно в долгосрочных ресурсах, рассчитывать исключительно на банковский сектор невозможно. Банки не могут и не должны быть основным источником "длинных" денег, а правильнее сказать – долгосрочного финансирования", – подчеркнула председатель ЦБ РФ.

Ранее Набиуллина сообщила, что регулятор получил около 300 жалоб на банки по вопросам кредитных каникул для мобилизованных граждан. По ее словам, сейчас ведется постоянная работа с банками, направленная на то, чтобы кредитные организации с пониманием относились к предоставлению таких каникул.

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