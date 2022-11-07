Банк России рекомендовал брокерам отменить плату за обслуживание мобилизованных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Центробанк рекомендовал участникам рынка ценных бумаг отменить или снизить плату за обслуживание инвесторов, призванных в Вооруженные силы РФ в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Также Банк России рекомендовал брокерам реструктурировать или списать комиссии, начисленные данной категории граждан.

"Рекомендации, направленные профучастникам рынка ценных бумаг, также касаются инвесторов, которые торговали с плечом и не смогли вовремя вернуть взятые у брокера деньги и активы в связи с мобилизацией", – говорится в сообщении.

Отмечается, что граждане должны получить возможность воспользоваться таким правом до конца 2023 года. Соответствующие меры поддержки могут быть реализованы в течение периода мобилизации плюс 30 календарных дней.

Ранее председатель ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор получил около 300 жалоб на банки по вопросам кредитных каникул для мобилизованных граждан. По ее словам, сейчас ведется постоянная работа с банками, направленная на то, чтобы кредитные организации с пониманием относились к предоставлению таких каникул.

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